24 травня Запорізька обласна філармонія частуватиме шанувальників музики ексклюзивними новинками та найяскравішими хітами 79-го концертного сезону!
На сцені – улюблені колективи та солісти Запорізької обласної філармонії: академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь, ансамбль бандуристів «Божена», художній керівник – заслужена артистка України Ольга Беженарь, диксиленд артистів академічного симфонічного оркестру, керівник – Дмитро Мітнік, інструментальний ансамбль; Юлія Якса (сопрано), Вікторія Шестакова (сопрано), Тетяна Лаврик (сопрано), Поліна Гонтарь (сопрано), Микола Квєтков (тенор), Герман Романченко (тенор), Ярослав Ніколаєв (саксофон), Володимир Галіченко (скрипка), партія фортепіано – Лариса Гнєдиш, Іоланта Дамаскіна та Світлана Зеленська. Ведучі заходу – Юлія Дар׳їна та Юлій Гаврилов.
Гостями програми стануть юні, талановиті музиканти – Дар’я Ангеловська й Олександра Зворигіна та здивують слухачів концертним номером із тендітним поєднанням ніжних звуків арфи й флейти, з яким вони перемогли на міжнародному конкурсі в Білорусі.
Концерт задовольнить смаки як цінителів високого мистецтва, так і найвибагливіших меломанів сучасної музики. У програмі прозвучать найулюбленіші інструментальні та вокальні твори митців різних епох, пісні популярних європейських і вітчизняних виконавців, запальні джазові композиції.
Закриття 79-го концертного сезону – це яскрава інтерпретація відомих композицій у філармонійному виконанні, поєднання класичного вокалу, народної хореографії та сучасного музичного шоу!
Анотація на Закриття 79-го концертного сезону 24.05.2019 р.
24 травня Запорізька обласна філармонія частуватиме шанувальників музики ексклюзивними новинками та найяскравішими хітами 79-го концертного сезону!