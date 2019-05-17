Дзюдоїстка ЗНУ Інна Черняк – переможниця IBSA JudoGrand-Prix Baku-2019

У Баку відбувся турнір з дзюдо престижної світової серії Гран-прі, серед спортсменів з вадами зору – IBSA Judo Grand-PrixBaku 2019. Участь у змаганнях взяла Чемпіонка Параолімпійських ігор (2016), відома запоріжанка й випускниця Запорізького національного університету Інна Черняк.
Спортсменка у ваговій категорії до 52 кг провела неймовірну серію: за 9 секунд здолала суперницю з Росії, потім за хвилину Інна розібралася з господаркою змагань – спортсменкою з Азербайджану. У фіналі за 33 секунди довела свій високий клас, вигравши в конкурентки з Алжиру.
Прес-служба ЗНУ