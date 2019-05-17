У Запорізькій області четверо підлітків врятували 9-річного хлопчика

15 травня до Служби порятунку «101» від фельдшера швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на ставку в районі автовокзалу міста Дніпрорудне четверо місцевих підлітків врятували 9-річного хлопчика, який тонув.
Зі слів свідків встановлено, що дитина гуляла біля ставку та впала у воду. Підлітки, які знаходились неподалік, побачили, побігли та витягли потерпілого з води та надали першу домедичну допомогу до приїзду лікарів. Потерпілого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до міської лікарні. Наразі хлопчика вже виписали додому, він почувається добре.
Підрозділи ДСНС не викликались та не залучались.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області