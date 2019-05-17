Запорізькі митники виявили 55 порушень митних правил

Упродовж січня-квітня поточного року співробітники Запорізької митниці ДФС виявили 55 фактів недотримання митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму 17,5 мільйона гривень, що майже на 5 мільйонів більше, ніж за відповідний період минулого року.
Стосовно громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності заведені справи. На даний час фахівці митниці розглянули 28 з них, на правопорушників накладені штрафи на суму 2,3 мільйона.
За результатами судового розгляду направлених митниками матеріалів судді винесли 25 постанов про конфіскацію предметів правопорушення на суму 1,5 мільйона, що на 443 тисячі більше, ніж торік, а також про накладання штрафних санкцій у розмірі 5,9 мільйона гривень
Запорізька митниця ДФС