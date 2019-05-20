Мальовничий Запорізький край

Унікальні пам’ятки історії та природи міста Запоріжжя і Запорізької області, відображені у творчих доробках молоді, школярів та студентів є підсумком обласного конкурсу малюнків до 80-річчя утворення Запорізької області, який відбувся з ініціативи Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва.
Основна мета конкурсу – виявлення творчих здібностей, патріотичних настроїв і залучення молоді до творчої діяльності та активної участі у культурному житті регіону, популяризація Запоріжжя як туристичного центру України.
Участь в обласному конкурсі взяла творча молодь, віком від 14 до 25 років з Веселівського, Новомиколаївського, Михайлівського, Чернігівського, Токмацького, Гуляйпільського, Василівського, Більмацького районів та міста Запоріжжя. Загалом бібліотека отримала 61 роботу від юних художників та художниць. Переможцями стали 16 робіт у 7-ми номінаціях.
Переможці після підбиття підсумків отримали дипломи, почесні грамоти та подарунки. А ще разом створили спільний малюнок, зобразивши те що йому ближче до душі.
Назвати усіх переможців немає можливості. Назвемо кілька із них.
Богдана Стовбур учениця середньої школи с. Корніївка, Веселівський р-н намалювала картину «Нічна Хортиця» яка зайняла перше місце у номінації «Оригінальне вирішення образу»:
-Мені подобається саме ніч, це найкращий час у добі, тому що зорі відсвічують і вся місцевість виглядає по іншому. Ніч додає відчуття фантастичності.
Софія Черних яка навчається у будівельному коледжі на другому курсі, майбутній дизайнер зобразила бульвар Шевченко із фонтанами та видом на міськвиконком. У власній картині яка зайняла друге місце у номінації «Кольорове втілення образу» відтворила фантазія, якою би була ця будова якщо б мала трансформованими стелі.
Олексій Бесагін, студент-дизайнер будівельного коледжу намалював чудесну креативну роботу у графічному стилі, яка називається «Планета Запоріжжя», і яка зайняла друге місце у конкурсі. Надихнула Олексія на створення цієї картини перегляд музичного відео кліпу.
Справжньою несподіванкою була участь у конкурсі студентки першого курсу медичного університету із Індії – Сугхадев Срідеві, яка намалювала чудову картину «Дніпро в ранковому золоті», яка зайняла 1 місце у номінація «Кольорове втілення образу». Дівчина допоки вивчає українську мову і надихається пейзажами міста.
Власною думкою про виховне значення конкурсу поділилася відома Запорізька художниця та член журі Евеліна Май:
-Моя думка така-що мистецтво і книга це ті фактори, які можуть вивести з болота як людину у реаліях так і взагалі всіх нас. І це дуже добре що учасників багато із села, може їм і немає коли, але вони малюють. Оце і є головне. І мені подобається що оця бібліотека для юнацтва існує як осередок дуже цікавих спрямувань і факторів. Я задоволена, що в нас це збереглося. Малювання це створення образу у собі, він народився і ти його плекаєш, так саме і тут. Ось об’явлена тема «Рідний край» то підліток думає як це, шукає інформацію, плюс емоції, вони зароджуються під час малювання, звідти і народжується любов до рідної землі.
Вікторія Володимирівна Писанець, виконуюча обов’язки директора Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва розповіла звідки саме прийшла ідея влаштувати такий конкурс і що саме надихало на його створення:
-Взагалі ми започаткували ще в 2018 році цикл обласних конкурсів молодіжної творчості під загальною назвою «Будь творчим». У минулому році відбувся перший такий конкурс «Дума про патріота», він був літературним. Цього року ми влаштували конкурс малюнків «Мій мальовничий край», Бог дасть наступного року вигадаємо і створимо ще щось. Наша основна мета це сприяння та спонукання до творчості юнацтва і молоді. Кожен наш конкурс пов’язаний із розвитком патріотизму. Цікаво і важливо виявити патріотичні настрої молоді. Як показав і минулий літературний конкурс, так і конкурс малюнків що молодь дуже не байдужа до свого рідного запорізького краю і до України взагалі. Про це говорять їх творчі роботи. Ми хотіли у цьогорічному конкурсі спонукати молодь відтворити мальовничі краєвиди свого рідного регіону, якісь пам’ятки історії, і так вони все і зробили. Для цього ми визначили багато різних номінацій, тому що роботи всі різні і несхожі одна на одну. Навіть якщо одна робота не підходить у жодну номінацію, але вона настільки особлива, то ми створювали для неї окрему номінацію. Наприклад дівчинка з Веселівського району зобразила нічну Хортицю, дуже цікава та незвична робота. Завдяки цьому перших місць у цьогорічному конкурсі в нас було найбільше. Що нас, бібліотекарів спонукало проводити обласні конкурси? Ще у 2017 році Київська державна бібліотека для юнацтва оголосила конкурс «Наша спадщина». Він мав бути всеукраїнським. Але щось на залагодилося, і вони запропонували нам провести обласні конкурси, і ми почали роботу. Там було п’ять номінацій, багато різноманітних робіт, ми провели на обласному рівні цей конкурс. Ми побачили що молодь активно бере участь, їм подобається, вони дякують нам за це. Керівники теж дякують нас за те що спонукаємо учнів до творчості, відволікаємо їх від гаджетів. Тому нам теж дуже сподобалося, і ми вирішили у 2018 році започаткувати цикл обласних конкурсів молодіжної творчості.
Олександр Максимов