Наймолодшому запорізькому мільйонеру виповнилося 20 років, найстаршому – 81 рік

За підсумками деклараційної кампанії у Запорізькому регіоні налічується 188 громадян, чиї статки перевищили мільйон гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість мільйонерів збільшилась на 72 особи.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, вони задекларували сумарний дохід у розмірі 708 мільйонів гривень, що майже на 300 мільйонів більше, ніж у попередньому році.
З прибутків цих громадян до бюджетів надійде 36,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Серед статистичних даних цікавим є той факт, що наймолодшому жителю Запорізького регіону, який задекларував доход понад мільйон гривень, виповнилося 20 років, а найстаршому – 81 рік.
Найбільше серед мільйонерів – чоловіків, їх налічується 104, відповідно, жінок, чиї статки перевищили мільйон гривень – 84.
Майже третина із загальної кількості цієї категорії декларантів отримали доходи у вигляді дивідендів та банківських процентів – 65 громадян на суму 229,4 мільйона гривень. 39 осіб продали рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 37 мільйонів, 31 декларант відзвітував про інвестиційні прибутки в сумі 85,4 мільйона, 16 наших співвітчизників заробили закордоном 36,6 мільйона, 11 громадян отримали спадщину на суму 14,3 мільйона. Крім того, доходи двох запорізьких артистів, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, перевищили 2,8 мільйона гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області