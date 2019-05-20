Пенітенціарна пробація – ефективна система соціальної підтримки звільнених осіб

15 травня у Державній установі «Біленьківська виправна колонія (№ 99)» представники державних органів і неурядових організацій провели інформаційно-роз’яснювальний захід серед осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк, з метою підготовки їх до звільнення. У заході взяли участь представники Запорізького районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області, Запорізької районної філії Запорізького обласного центру зайнятості, Першого Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Запорізького управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації й Громадської організації «Мережа 100% життя. Запоріжжя».
Пошук житла, працевлаштування та ресоціалізація – ряд питань, які постають перед засудженим після звільнення. Представники зазначених організацій поінформували засуджених про діяльність своєї служби, послуги які вони надають. Засуджені дізналися про механізм підготовки їх до звільнення, порядок звернення до районних центрів зайнятості, соціального захисту населення та безоплатної правової допомоги, як отримати одноразову грошову допомогу та куди звертатися для вирішення своїх соціальних проблем.
Підготовка до звільнення осіб, які опинились за ґратами, розпочинається за три місяця до закінчення призначеного строку покарання. І вже на першому етапі співробітники установ виконання покарання (слідчих ізоляторів) здійснюють моніторинг проблемних питань засуджених і їхніх можливих потреб після звільнення, про що інформують службу пробації за територіальним місцем розташування обраного засудженим місця проживання. Співробітники уповноважених органів з питань пробації в Запорізькій області з метою вирішення проблемних питань засуджених (місця проживання, працевлаштування, отримання соціальних послуг, госпіталізації до закладів охорони здоров’я, влаштуванні до спеціалізованої установи для звільнених осіб) звертаються до органу житлово-комунального господарства, об’єднання співвласників багатоповерхових будинків або органу місцевого самоврядування, районних центрів зайнятості, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласної державної адміністрації, неурядових організацій. Таким чином на сучасному етапі служба пробації спільно з державними органами й неурядовими організаціями створює більш ефективну систему соціальної підтримки звільнених осіб.
Інформація по кількісним показникам за чотири місяці 2019 року станом на 01.04.2019. Підрозділами пробації м. Запоріжжя та Запорізької області отримано 328 повідомлень-запитів від установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), із них:
208 повідомлень-запитів щодо можливості проживання за обраним засудженим місце проживання, із них стосовно 116 засуджених осіб питання щодо проживання засуджених після звільнення вирішено позитивно;
63 повідомлень-запитів можливості працевлаштування, із них 48 позитивних відповідей, тобто за цими запитами служба центру зайнятості підтвердила сприяння з питань подальшої роботи у напрямі працевлаштування осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі;
51 повідомлень-запитів щодо сприяння організації соціального патронажу засудженим віком до 35 років та 6 повідомлень-запитів щодо влаштування до спецустанов для звільнених засуджених віком старше 35 років. Стосовно 30 осіб, які мають потребу в отриманні соціальних послуг, питання вирішено позитивно, тобто за цими запитами орган соціального захисту підтвердив сприяння з питань щодо надання соціальних послуг засудженим.
У поточному році за даними відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області прибули до обраного місця проживання в Запорізькій області 104 особи.
Філії Центру пробації в Запорізькій області