Презентація книжки Максима Гаха «Прогулюючись пустелею»

Презентація книжки Максима Гаха «Прогулюючись пустелею»

Книгарня «Є» та «Видавнитцво Жупанського» запрошують на презентацію книжки Максима Гаха «Прогулюючись пустелею» за участю автора. Захід відбудеться 23 травня. Початок – о 18:30. Модератор — Олесь Барліг. .
Збірка оповідань Максима Гаха є найкращим підтвердженням того, що після тривалого перебування в тіні перекладної літерату ри нова українська проза все впевненіше заявляє про себе. Регістр звучання оповідань, що увійшли до збірки, найрізноманіт ніший: від спогадів про втрачену в какофонії дорослого життя музику дитинства до звіту про діяльність компанії, що керує людськими долями, від бредберівських марсіанських хронік у до болю знайомому вітчизняним читачам провінційному антуражі до тибетських демонів смерті на святі першого дзвоника.
Та попри концептуальне й сюжетне різноманіття, є одна тема, яка червоною ниткою проходить через усю збірку – тема пере ходу від звичного «тут і тепер» до трансцендентного «там». Саме ця ідея утворює той міцний фундамент, на який, подібно до тера котової вежі з однойменного оповідання, спирається ретельно вибудувана конструкція цієї часом напрочуд затишної, часом сповненої тривоги прози.

Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903.

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