Презентація книжки Максима Гаха «Прогулюючись пустелею»

Книгарня «Є» та «Видавнитцво Жупанського» запрошують на презентацію книжки Максима Гаха «Прогулюючись пустелею» за участю автора. Захід відбудеться 23 травня. Початок – о 18:30. Модератор — Олесь Барліг. .
Збірка оповідань Максима Гаха є найкращим підтвердженням того, що після тривалого перебування в тіні перекладної літерату ри нова українська проза все впевненіше заявляє про себе. Регістр звучання оповідань, що увійшли до збірки, найрізноманіт ніший: від спогадів про втрачену в какофонії дорослого життя музику дитинства до звіту про діяльність компанії, що керує людськими долями, від бредберівських марсіанських хронік у до болю знайомому вітчизняним читачам провінційному антуражі до тибетських демонів смерті на святі першого дзвоника.
Та попри концептуальне й сюжетне різноманіття, є одна тема, яка червоною ниткою проходить через усю збірку – тема пере ходу від звичного «тут і тепер» до трансцендентного «там». Саме ця ідея утворює той міцний фундамент, на який, подібно до тера котової вежі з однойменного оповідання, спирається ретельно вибудувана конструкція цієї часом напрочуд затишної, часом сповненої тривоги прози.
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