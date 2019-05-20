Рівні права та можливості: жінки у місцевій владі

Ця актуальна тема розглядалась на одноденному тренінгу «Гендерні аспекти в роботі органів місцевого самоврядування» для жінок-депутаток, уповноважених осіб з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у місцевих радах, який у Запоріжжі провела тренерка Тамара Огородова, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє».
Більшість вперше взяли участь у навчанні з гендерної рівності. Здобуті знання, відзначили, дуже знадобляться в роботі. Тепер учасниці тренінгу, розуміючи тонкощі законодавчої бази країни, можуть посилити захист прав своїх земляків і землячок. Це зараз надзвичайно важливо, бо на місцевому рівні здебільшого не виконується Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків». Прийнятий 2005 року, він потребує більш активного впровадження в усі сфери життя. Переконлива інформація про здобутки жінок-депутаток, коли вони єднаються і спільно вирішують проблеми на місцях, спонукає до дій, наголосили учасниці тренінгу.
Проаналізувавши виконання зазначеного закону, присутні були одностайні: в громадах потрібні зміни і вони реальні, адже багато що залежить від волі місцевої влади. Переконуємось: там, де затверджені уповноважені особи з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, де проводяться гендерні бюджетні аналізи місцевих програм і вносяться зміни до них, де реалізуються гендерні ініціативи, підтримуються вразливі групи населення, гендерно чутлива політика сприяє врахуванню потреб жінок і чоловіків, хлопців і дівчат.
Голова правління фонду, керівниця проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам», Тамара Огородова, ознайомлюючи жінок-депутаток з міжнародним досвідом гендерної політики на місцях та ситуацією з гендерної рівності в Україні, зазначила, що в Запорізькій області є чому вчитись. За три роки системної роботи фонду з впровадження принципів гендерної рівності завдяки міжнародній співпраці з Національним Демократичним Інститутом створено мережу, до якій ввійшли 25 міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у місцевих радах. А головне – завдяки активності жінок-депутаток у громадах почали вирішуватись питання, яким десятиліттями не приділялася достатня увага.
Благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» планує ще низку навчальних тренінгів з гендерної рівності для представниць і представників міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості».
Учасниці тренінгу висловили зацікавленість і бажання дізнатися більше про гендерну політику.
Відгуки про тренінг:
«Наша міжфракційна депутатська група «Рівні можливості» створилась нещодавно, тому було дуже важливо дізнатися про те, що ми, як депутатки, можемо зробити для впровадження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Зацікавлена дізнатися більше про гендерно чутливу політику, зокрема, гендерно орієнтоване бюджетування.» Оксана Губіна, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» в Запорізькій міській раді.
«Вдячна за тренінг. Як заступник голови громади, розумію, що гендерна рівність – це стратегічний напрямок для нашої громади. Адже мета нашого об’єднання – сприяти створенню рівних умов і можливостей для всіх.» Надія Заяц, уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Комишуваській ОТГ.
«На тренінгу, який проводив фонд, я не вперше. Справа, яку ви робите, дуже потрібна Україні і нам, як представникам органів місцевої влади. Навчання з гендерної рівності надзвичайно актуальні. Дуже задоволена тренінгом. Все на високому рівні: робота тренерки, організація заходу, інформаційні матеріали.» Лідія Перебийніс, представниця депутатської групи «Рівні можливості» в Воскресенській ОТГ.
«Гендерна дискримінація щодо жінок існує в нашому суспільстві: жінок неохоче беруть на роботу, особливо тих, кому за 40 років. Вони мають нерівні можливості з чоловіками під час балотування до рад обласного рівня та парламенту. Водночас у нашому районі серед старост двоє чоловіків і п’ять жінок. Знання, які отримала тут, переконують: ми на правильному шляху і будемо й надалі впроваджувати політику рівності.» Наталія Самчук, депутатка Пологівської районної ради.
«Завдяки тому, що ми проаналізували в групах виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» та презентували свої напрацювання, стало зрозуміло, де треба посилити роботу і що ми, депутатки, можемо
зробити для цього. Вдячна за доступну форму подачі інформації.» Наталія Довгаленко, представниця депутатської групи «Рівні можливості» у Комишуваській ОТГ.
«Гендерна рівність – це нове питання. І, якщо думати глобально, це пріоритет для громади.» Тетяна Сафронова, депутатка Роздольської ОТГ.
«Потрібно проводити такі навчання, особливо для депутаток громад. Я обрана вперше. Ця інформація мені необхідна в роботі . Для реалізації ініціатив дуже важливою є підтримка однодумців серед депутатського корпусу.» Іванна Залозна, депутатка Остриківської ОТГ.
«Дуже багато корисної інформації. Тренінг мотивує до впровадження рівних прав і можливостей у громаді. Хочеться дізнатися ще більше про гендерну рівність.» Наталія
Кутузова, секретар Гнаровської сільської ради, представниця депутатської групи «Сила в єдності».
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
https://www.ednist-fond.com.ua/2019/05/19/women-in-local-authority/
Більше фото: на Facebook-сторінці фонду:
https://www.facebook.com/ZaporizhzhiaCharitableFoundationYednistZaMaibutne/
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.