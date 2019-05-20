Збірна Запорізької області продовжила успішний виступ на чемпіонаті України з важкої атлетики серед молоді до 23 років, котрий відбувся в Чорноморську. «Срібний» почин студентки Запорізького національного університету Ганни Панової дав чудовий старт решті команди – днями скарбничка області поповнилася трьома золотими нагородами!У ваговій категорії 67 кг чемпіоном України став студент ЗНУ Тарас Гришин. Він здобув золоту нагороду з результатом 275 кг у сумі двоборства. Студентка ЗНУ Анастасія Манєвська перемогла у ваговій категорії 76 кг з результатом у сумі двоборства 195 кг. Студент ЗНУ Дмитро Вороновський став чемпіоном України у ваговій категорії 55 кг, з результатом у сумі двоборства 232 кг.
Для довідки
За плечима спортсменів і нещодавній Кубок України з важкої атлетики, який тривав у Чернігові. Нагороди виборювали в ньому 198 найсильніших спортсменів країни. У змаганнях жінок вагової категорії до 76 кг, золото Кубка України виборола Анастасія Манєвська і виконала норматив майстра спорту України з важкої атлетики. Тоді переможцем Кубка України у ваговій категорії 55 кг, з результатом 235 кг став Дмитро Вороновський. Сріблом у ваговій категорії 67 кг з результатом 273 кг доповнив комплект Тарас Гришин.
Крім того, на чемпіонаті України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок, який проходив у Львові, Дмитро Вороновський став другим у ваговій категорії 55 кг. Медаль того ж ґатунку здобув і Тарас Гришин, виступаючи у ваговій категорії 73 кг. У змаганнях серед жінок бронзу у ваговій категорії 76 кг здобула дебютантка чемпіонату – студентка ЗНУ Анастасія Манєвська; на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді, який проходив у Польщі,Дмитро Вороновський у вазі 56 кг став бронзовим призером. Він у сумі показав результат 235 кг – 104 кг ривок та 131 кг поштовх.
Незмінним тренером важкоатлетів є викладач факультету фізичного виховання ЗНУ Анатолій Орлов.
Прес-служба ЗНУ
Важкоатлети ЗНУ виборолитри «золота» молодіжного чемпіонату України
Збірна Запорізької області продовжила успішний виступ на чемпіонаті України з важкої атлетики серед молоді до 23 років, котрий відбувся в Чорноморську. «Срібний» почин студентки Запорізького національного університету Ганни Панової дав чудовий старт решті команди – днями скарбничка області поповнилася трьома золотими нагородами!У ваговій категорії 67 кг чемпіоном України став студент ЗНУ Тарас Гришин. Він здобув золоту нагороду з результатом 275 кг у сумі двоборства. Студентка ЗНУ Анастасія Манєвська перемогла у ваговій категорії 76 кг з результатом у сумі двоборства 195 кг. Студент ЗНУ Дмитро Вороновський став чемпіоном України у ваговій категорії 55 кг, з результатом у сумі двоборства 232 кг.