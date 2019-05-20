Запоріжжя підписало Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією IFC

У п’ятницю, 17 травня, у Києві відбулось підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Запорізькою міською радою та Міжнародною фінансовою корпорацією IFS.
Підписання пройшло у рамках заходу «Органи місцевого самоврядування в Україні та IFC: співпраця заради розвитку», який відбувся у Києві. Серед учасників були представники органів місцевого самоврядування Запоріжжя, Львова, Маріуполя. Також у заході взяли участь голова Регіонального представництва IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар; Посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер; заступник директора Швейцарського бюро співробітництва в Україні Ніколя Гігас.
Обговорювалися можливості та комплексні рішення для пріоритетного розвитку міської інфраструктури Запоріжжя.
У Запоріжжі впевнені, що підписання Меморандуму в перспективі дає можливість місту отримати підтримку сталих інвестицій в модернізацію та розширення міської інфраструктури. На пріоритетних напрямках співпраці наголосив міський голова Володимир Буряк.
– У рамках співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією IFC місто розраховує отримати підтримку в реалізації проектів у сфері водопостачання і водовідведення, централізованого теплопостачання, громадського електротранспорту, енергоефективності, розвитку інфраструктури, – відзначив Володимир Буряк.