На Запоріжжі майже вдвічі зросли надходження туристичного збору

З початку року до бюджетів громад Запорізького регіону сплачено 584 тисячі гривень туристичного збору. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 300 тисяч або майже вдвічі. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько,
Серед платників туристичного збору, зареєстрованих у регіоні, лідерами з наповнення бюджетів є суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – вони перерахували 316 тисяч, що на 126 тисяч більше, ніж за чотири місяці 2018 року. Платники Якимівського та Приазовського районів спрямували 149 тисяч, м. Бердянськ, Приморського і Бердянського – 77 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 37 тисяч тощо.
Нагадаємо, відповідно до законодавчих змін у 2019 році ставки туристичного збору встановлені у таких розмірах: до 0,5 відсотка від розміру мінімальної зарплати – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі). При цьому кожна місцева рада самостійно визначає розмір податку.
Внутрішній туризм – це переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на її території, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
В’їзний туризм – це прибуття або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на її території, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
Головне управління ДФС у Запорізькій області