Реконструкція частини Правобережного пляжу наближається до завершення. 1 червня тут повинні відкрити офіційний пляжний сезон

На лівій частини Правобережного пляжу вже збудували тротуар. Встановлюють малі архітектурні форми – тіньові навіси, кабінки для перевдягання. Також планують у найближчі дні розпочати спорудження спусків до води. Підрядники запевнили міського голову Володимира Буряка, що роботу виконають вчасно. Вже 1 червня пляж зможе прийняти відпочиваючих.
Завершується перша черга реконструкції Правобережного пляжу. Залишилося лише 10 днів до строку завершення робіт, який під час минулої виїзної наради визначив міський голова Володимир Буряк. Керівництво підрядної організації тоді запевнило, що все буде зроблено вчасно. 1 червня реконструйована частина пляжу прийме відпочиваючих. Сьогодні міський голова Володимир Буряк проконтролював виконання робіт.
Підрядники відзвітували, що за час після попередньої виїзної наради встигли збудувати тротуар у верхній частині пляжу. Встановили лавки та урни, спортивні тренажери та тенісні столи, модульну споруду для медпункту. Розпочали благоустрій прилеглої території для висадження зелених насаджень. Встановлюють малі архітектурні форми – кабінки для перевдягання, тіньові навіси. Планують розпочати облаштування спусків до води. Також за дорученням міського голови приводять до ладу фасад рятувальної станції та розташовану поряд з нею огорожу.
Міський голова Володимир Буряк нагадав, що у нашому місті два офіційних міських пляжі. Центральний у Вознесенівському районі та Правобережний у Дніпровському. Перший знаходиться у придатному стані. Зараз його також готують до офіційного відкриття пляжного сезону, яке відбудеться 1 червня. На ньому зокрема чистять пісок. Але головну увагу цього року вирішили приділити Правобережному пляжу.
– Сьогодні 21 травня. Час для завершення робіт ще є. Підрядники пообіцяли, що 31 травня завершать реконструкцію та знімуть огорожу. Вже 1 червня тут має розпочатися пляжний сезон, – сказав Володимир Буряк.
Правобережний пляж до початку реконструкції знаходився під загрозою зникнення, адже його розмивали води Дніпра. У результаті площа пляжу постійно зменшувалася. На деяких ділянках фактично не залишилося піску. Для того щоб врятувати одне з улюблених місць відпочинку громадян минулого року було прийняте рішення про проведення реконструкції. Проект розбито на три черги. Окрім пляжної зони тут передбачено пандус, огорожу, освітлення, водовід і дощову каналізацію, укладання плитку, облицювання підпірної стінки тощо.
Роботи на Правобережному пляжі стартували влітку 2018 року на лівій частині пляжу, яка розташована далі від греблі «Дніпрогесу». Розпочали з заміни піску. У торцевій частині пляжу виконане відсипання бутовим каменем. Це повинно захистити пляж від розмивання дніпровськими водами. Реконструкція продовжилася у поточному році.
Змонтовано підпірну стінку з влаштуванням пандусу, а також дощову каналізацію. Поряд пляжем готують територію для облаштування газонів та висадження дерев. Зелені насадження планують висадити вже восени.
– Зараз є всі підстави говорити, що перша черга реконструкції буде завершена вчасно. Сьогодні дав доручення внести необхідні коригування у проект другої черги, адже проект розроблено у цінах минулого року. Після цього будемо приймати рішення, коло її розпочинати, після завершення пляжного сезону, або раніше, якщо дозволять умови безпеки виконання робіт, – зазначив Володимир Буряк.
Реконструкція частини Правобережного пляжу наближається до завершення. 1 червня тут повинні відкрити офіційний пляжний сезон
На лівій частини Правобережного пляжу вже збудували тротуар. Встановлюють малі архітектурні форми – тіньові навіси, кабінки для перевдягання. Також планують у найближчі дні розпочати спорудження спусків до води. Підрядники запевнили міського голову Володимира Буряка, що роботу виконають вчасно. Вже 1 червня пляж зможе прийняти відпочиваючих.