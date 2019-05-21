Сплачуєте ЄСВ? Перевірте правильність рахунків!

Фіскальна служба Запорізької області нагадує, що з 2 травня 2019 року вступили у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.
Старі рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, діяли до 26 квітня 2019 року.
Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску розміщений на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/214641.html.