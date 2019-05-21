У м. Токмак відбулись тренування органів управління та сил цивільного захисту Запорізької області щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на ВП «Запорізька АЕС»

21 травня на території м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського, Великобілозерського, та Василівського районів області пролунали електросирени та гучномовці. Згідно ввідної, внаслідок порушень у технологічному процесі на 5-му енергоблоці Запорізької АЕС стався викид на висоту 30 метрів. Радіоактивна хмара випала на територію м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського, Великобілозерського, та Василівського районів. Прогноз потужності дози від радіоактивної хмари поверхневого забруднення продуктами ділення перевищує 15 мкр/год. Зона можливого небезпечного радіаційного забруднення в такому випадку становить 1750 квадратних кілометри. До 50-кілометрової зони входять 69 населених пунктів, в тому числі: міста обласного значення Енергодар, Запоріжжя (частково) та 67 населених пунктів Кам’янсько-Дніпровського, Великобілозерського, Веселівського, Василівського, Михайлівського, Запорізького районів, загальна чисельність населення яких складає 278,631 тис. чол.
Голова обласної державної адміністрації Костянтин Бриль прийняв рішення щодо евакуації населення із зони радіоактивного забруднення.
Першочерговими діями стало оповіщення органів управління та населення у 50 км зоні, проведено збір регіональної, районних та міських комісій з питань ТЕБ та НС, розгорнуто роботу районних та міських комісій з питань евакуації та прийому населення, спецслужб цивільного захисту ЗОДА, в тому числі підрозділи Головного управління ДСНС у Запорізькій області.
Організовано роботу згідно плану приймання і розміщення евакуйованого населення Запорізької області м. Токмак на випадок радіаційної аварії на ВП «Запорізька АЕС. До Токмаку прибуває 550 чоловік з Василівського району, з яких 9 інвалідів.
Водночас введено в дію план реагування на радіаційні аварії на Запорізькій АЕС. Відповідно до плану для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучаються сили та засоби Енергодарського міського гарнізону та Запорізького обласного гарнізону ДСНС в кількості 161 чоловік особового складу та 41 одиниці техніки.
Місце розгортання зведеного загону визначено в небезпечній зоні в залежності від погодних умов та напрямку вітру, з урахуванням безпеки особового складу та сталого управління підпорядкованими силами. На території розташування загону розгортається пересувний пункт управління, пункт проведення дезактивації забрудненої техніки, пожежно-технічного озброєння, спецодягу та взуття, пункт медичної допомоги, пункт харчування, пункт відпочинку та намети для роботи органів управління та штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.
Радіаційне спостереження території зведеного загону здійснює пересувна радіологічна лабораторія АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Силами та засобами Токмацького міськрайонного сектору облДСНС організовано пожежну безпеку приймальних пунктів та міста. На приймальних пунктах здійснюють чергування особовий склад з числа інспекторського складу з первинними засобами пожежогасіння.
У м. Токмак відбулись тренування органів управління та сил цивільного захисту Запорізької області щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на ВП «Запорізька АЕС»
21 травня на території м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського, Великобілозерського, та Василівського районів області пролунали електросирени та гучномовці. Згідно ввідної, внаслідок порушень у технологічному процесі на 5-му енергоблоці Запорізької АЕС стався викид на висоту 30 метрів. Радіоактивна хмара випала на територію м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського, Великобілозерського, та Василівського районів. Прогноз потужності дози від радіоактивної хмари поверхневого забруднення продуктами ділення перевищує 15 мкр/год. Зона можливого небезпечного радіаційного забруднення в такому випадку становить 1750 квадратних кілометри. До 50-кілометрової зони входять 69 населених пунктів, в тому числі: міста обласного значення Енергодар, Запоріжжя (частково) та 67 населених пунктів Кам’янсько-Дніпровського, Великобілозерського, Веселівського, Василівського, Михайлівського, Запорізького районів, загальна чисельність населення яких складає 278,631 тис. чол.