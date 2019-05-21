У м. Запоріжжя в рамках командно-штабних навчань пройшли практичні заходи щодо ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації, пов’язаної з аварією на ТОВ “ЗТМК”

21 травня в рамках командно-штабних навчань пройшли практичні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з умовною аварією на ТОВ “ЗТМК”.
За умовною ввідною, внаслідок дії шквального вітру пошкоджено 2 ЛЕП-150кВ електрозабезпечення об’єктів ТОВ “ЗТМК”. В результаті знижено надійність електропостачання об’єкта підвищеної небезпеки, що може привести до повного припинення електропостачання стратегічно важливого об’єкту в разі виходу з ладу ще однієї ЛЕП-150кВ. Склалась загроза виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом небезпечних хімічних речовин (хлору) із технологічного обладнання в кількості від 50 кг за 1 хвилину.
Технологічний персонал ТОВ “ЗТМК” забезпечує безаварійну експлуатацію технологічного обладнання. Співробітники “Запоріжобленерго” проводять роботи з відновлення пошкоджених ліній електропостачання комбінату.
Проводиться екстрена евакуація населення із зони можливого ураження до пункту розміщення в безпечному районі.
За підвищеним номером виклику від ГУ ДСНС до місця події прибуло 23 одиниці спеціальної та основної техніки і 81 чоловік особового складу.
Рятувальники в зоні ураження для осадження хмари хлору створили водяну завісу із 8 пожежних стволів з насадками-розпилювачами.
На місці події працює штаб ліквідації надзвичайної ситуації, в склад якого входять представники різних служб міста. Керівництво роботою штаба здійснює представник місцевої державної адміністрації.