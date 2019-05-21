У Запорізькій області розпочалися командно-штабні навчання щодо дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

21 травня на території Запорізької області розпочалися командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області під керівництвом директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Сергія Парталяна.
Згідно першої ввідної, за тактичним задумом, в ніч з 20 на 21 травня територією Запорізької області пройшов активний південний циклон, який приніс грози, зливи та шквали 35-40 м/с. Пориви сильного вітру призвели до чисельних руйнувань об’єктів житлового фонду, соціальної, адміністративної, промислової сфер економіки, пошкодження ліній електромереж, зв’язку та газопроводів, падіння та пошкодження дерев, ускладнення руху транспорту на автошляхах області. Внаслідок негоди сталося підтоплення автодоріг, сільськогосподарських угідь, низько розташованих територій населених пунктів. Найбільш постраждали від наслідків буревію міста Запоріжжя, Токмак, Бердянськ, а також Василівський, Оріхівський, Токмацький райони.
У зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації, в Запорізькій облдержадміністрації відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). На комісії керівники служб цивільного захисту обговорювали взаємодію у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Учасники заходу відпрацювали план оповіщення населення, узгодили заходи з проведення евакуаційних, аварійно-пошукових та рятувальних робіт, а також питання подальшого життєзабезпечення та відновлення постраждалих населених пунктів.
Начальник Головного управління ДСНС України у Запорізькій області генерал-майор служби цивільного захисту Олексій Лепський повідомив, що після отримання сигналу про НС оголошено сигнал «Збір-аварія» для приведення в бойову готовність підрозділів ДСНС області. Відповідно до обстановки, всі підрозділи ГУ переведені в режим надзвичайної ситуації. В кризовому центрі приступила до роботи оперативна група для збирання даних про обстановку, їх аналіз та узагальнення, прогнозування масштабів і наслідків НС, визначення головних напрямків ліквідації наслідків, визначення складу і кількості сил цивільного захисту, необхідних для залучення до ліквідації наслідків НС, а також Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Приведена в готовність мобільна оперативна група та пересувний пункт управління.
Для виконання покладених на ДСНС завдань на цілодобовому чергуванні знаходиться 354 чоловіка особового складу та 95 одиниць спеціальної і пожежної техніки.
На даний час в постраждалих районах проводять аварійно-рятувальні роботи 126 чоловік особового складу та 31 одиниця спеціальної та пожежної техніки.
Проводиться оповіщення населення про розвиток надзвичайної ситуації, хід її ліквідації та рекомендацій населенню щодо дій в складних погодних умовах через засоби масової інформації, інформаційно-роз’яснювальні листівки та пам’ятки, автомобілі з гучномовцями.
У Запорізькій області розпочалися командно-штабні навчання щодо дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
21 травня на території Запорізької області розпочалися командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області під керівництвом директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Сергія Парталяна.