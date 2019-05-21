За січень-квітень 2019 року запорізькі аудитори забезпечили відшкодування втрат на суму 20,7 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-квітень поточного року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 20,7 млн гривень.
За результатами заходів державного фінансового контролю керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 24 управлінські рішення та виконали 22 пропозиції.
До правоохоронних органів передано матеріали 6 заходів державного фінансового контролю, за якими розпочато 4 досудові розслідування.
У 6 випадках до підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, застосовані такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних асигнувань. Прийнято 1 вимогу про повернення використаної не за цільовим призначенням суми субвенції.
За допущені фінансові порушення 9 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області