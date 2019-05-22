Читайе у газеті “Правда ЗП” за 23.05.2019р.

Друзі! У четвер, 23 травня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективи КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
А допоки ми інформуватимемо своїх читачів про перебіг подій у редакції «Запорізької правди». Останні новини такі. У приміщенні редакції газети «Запорізька правда» сталося несанкціоноване проникнення невідомих у архів видання, де мають 75 років зберігатися особові справи колишніх працівників газети. Факт порушення працівники «Запорізької правди» виявили випадково, коли хотіли зайти до архіву, щоб знайти необхідні документи для відповіді на запит Запорізького облуправління ПФУ України щодо одного із працівників «Запорізької правди» з минулого сторіччя. Замок на вхідних дверях було пошкоджено. Стоси особових справ, які зберігаються у архіві, були у безладі. Зникли побутові пристрої обігрівання, які тут зберігалися, і низка інших засобів офісної техніки. За фактом виявленого порушення керівниця видання Наталя Зворигіна звернулася до правоохоронців. Поліціянти, що прибули на виклик, склали відповідний протокол. На час проведення слідства двері до архіву були опечатані. Чи вдасться зберегти єдине українськомовне видання регіонального рівня в області? Про це читайте у газеті «Правда ЗП»
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Школярам – безпечне середовище, вчителям – педагогічна автономія, батькам – право контролю та аудиту. Законопроект “Про повну загальну середню освіту”, що доповнює Закон “Про освіту” та дає механізми для реалізації реформи “Нова українська школа” переданий Урядом на розгляд Верховної Ради України. Що зміниться для учасників навчального процесу? Про це дізнайтесь із публікації у газеті Правда ЗП»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Як отримати персонального консультанта з працевлаштування? Де знайти високооплачувану роботу? Як захистити власні інтереси перед роботодавцем? Відповіді на ці питання шукайте у газеті «Правда ЗП»
А також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації.
Хто спонсорує політичні сили на Запоріжжі? За обсягом державного фінансування БПП”Солідарність” опинився на першому місці, отримавши з бюджету 5,2 млн грн. Трохи менше одержав регіональний осередок “Опозиційного блоку”: протягом трьох років на його рахунки надійшло 4,91 млн грн. Результати дослідження Руху ЧЕСНО читайте у нашій газеті «ПравдаЗП».
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про екзотичних тварин, якими опікуються жителі області.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.