Платформа «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа» – гідний помічник у виборі професії

Всім бажаючим, хто потребує вибору або зміни професії, обрання свого кар’єрного шляху, визначення власних професійних інтересів, здібностей, психологічних схильностей, наразі є можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації у он-лайн форматі.
Службою зайнятості запроваджена онлайн-профорієнтація за допомогою спеціального сервісу, який можна запустити прямо у браузері Вашого комп’ютера – веб-базована платформа «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа».
Відтепер система профорієнтаційного діагностування стала загальнодоступною, усі бажаючі мають можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації дистанційно у он-лайн форматі без відвідування центру зайнятості. Для цього достатньо зв’язатись з профконсультантом центру зайнятості, повідомити про своє бажання та отримати код доступу.
За допомогою цього онлайн-сервісу будь-якому зареєстрованому користувачеві, починаючи з 14 років, можна безкоштовно пройти тестування, яке допоможе визначитись з вибором професії чи сфери діяльності.
Проходження усіх тестів гарантує високу результативність діагностики та максимально приближений професійний вибір для людини, яка проходить тестування. Треба пам’ятати, що зайва година часу, витрачена на усвідомлення професійних вподобань, може заощадити роки марних зусиль у «пошуку професії по душі» у майбутньому!
За результатами повного тестування програма пропонує не приблизні напрями професійної самореалізації, а конкретні професії відповідно особистісних інтересів та схильностей, із зазначенням відсотка відповідності.
« – На даний час близько 4 тисяч запоріжців виявили бажання скористатись он-лайн ресурсом «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа» та зареєструвались на сайті. А 1660 мешканців Запорізької області вже пройшли тестування та отримали консультації фахівців. Проаналізувати отримані результати можна і самостійно, але краще зрозуміти результати тесту допоможуть фахівці центру зайнятості. Вони нададуть не тільки професійну консультацію щодо вибору напряму професійної діяльності, а й розкажуть про пропозиції на ринку праці», – розповідає заступник директора Запорізької обласної служби зайнятості Тетяна Кошечко.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47