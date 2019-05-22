У секторі ювенальної пробації м. Запоріжжя говорили, як організувати дозвілля підлітків у конфлікті з законом під час літніх канікул

0 травня на базі сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя відбувся семінар на тему «Особливості працевлаштування неповнолітніх. Залучення неповнолітніх до конструктивного дозвілля під час літніх канікул».
Участь у семінарі взяли співробітники уповноважених органів з питань пробації й сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя, спеціалісти Запорізького обласного центру зайнятості, Сектору з захисту прав дітей служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради та відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Запорізькій області.
В рамках семінару були розглянуті особливості працевлаштування неповнолітніх, організація соціального захисту дітей і організація роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності й правопорушень серед неповнолітніх, профілактика підліткової злочинності, залучення неповнолітніх до конструктивного дозвілля, а також організацію заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня дітей.
Філія Центру пробації в Запорізькій області