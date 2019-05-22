У м. Бердянськ в рамках командно-штабних навчань рятувальники ліквідували розлив аміаку з цистерни

На території області тривають командно-штабні навчання. Одним із ключових моментів є проведення практичних заходів щодо організації захисту населення від наслідків надзвичайної ситуації.
Так, 22 травня в місті Бердянськ рятувальники відпрацювали практичні дії щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з виливом хімічно-небезпечних речовин.
Згідно тактичного задуму, об 11:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території міста під час перевезення хімічно-небезпечної речовини внаслідок розгерметизації автоцистерни (1,5 тони) стався витік аміаку. Вилив рідини на поверхню вільний. Радіус можливої зони зараження складає 500 м, глибина забруднення вторинною хмарою 580 м. До можливої зони хімічного забруднення частково потрапляють вулиці: Університетська, Портова, Італійська, Петропавлівська, Меотіди, Українських партизан, Осипенка, Приморська, проспект Західний, Бердянський педагогічний університет, Дитячий садок №1 «Сонечко», Музей Історії міста Бердянськ та 110 приватних домоволодінь із загальною кількістю населення 350 чоловік.
На місце прибула оперативна група Бердянського міськрайонного управління ГУ ДСНС, яка визначила масштаби розповсюдження небезпечної хмари та визначення зони хімічного забруднення. Рятувальники по гучномовцям проінформували населення, яке потрапляє у зону зараження, про дії та правила поведінки у разі аварії, крім цього оповіщення відбувалося за допомогою місцевого телебачення та радіо.
Фахівці ДСНС створили водяну завісу для осадження хмари забрудненого повітря та, щоб зменшити до безпечної концентрації речовину, залили аміак повітряно-механічною піною. Далі рятувальники виявили місце витоку аміаку та встановили бандаж для ліквідації течі.
Після проведення необхідних замірів і аналізів оперативною групою Бердянського міськрайонного відділу ДУ “Запорізькій обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” для визначення реальних розмірів зони хімічного забруднення та моніторингу стану навколишнього середовища у зоні НС, було прийняте рішення про екстрену евакуацію населення, яке опинилося в зоні хімічного ураження, з тимчасовим відселенням.
У м. Бердянськ в рамках командно-штабних навчань рятувальники ліквідували розлив аміаку з цистерни
На території області тривають командно-штабні навчання. Одним із ключових моментів є проведення практичних заходів щодо організації захисту населення від наслідків надзвичайної ситуації.