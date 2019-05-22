У м. Мелітополь відбулось відпрацювання дій при загрозі виникнення надзвичайної ситуації в житловому будинку від вибуху газоповітряної суміші

22 травня відбулись командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області за темою: запобігання загрозі виникнення надзвичайної ситуації в житловому будинку від вибуху газоповітряної суміші.
За тактичним задумом внаслідок порушень правил експлуатації внутрішньодомових газових мереж, відбулася загазованість житлового приміщення.
При необережному поводженні з електричними приладами у загазованому приміщенні мешканцями дома, відбувся вибух газоповітряної суміші у квартирі на 4-му поверсі.
Даний 9-поверховий будинок налічує три під’їзди, 108 квартир, в яких проживає 324 мешканця.
З метою оперативного реагування на НС та мінімізації її наслідків до місця події направлено сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів м. Мелітополь та АРЧ АРЗ СП (с. Семенівка) в кількості 40 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки для проведення розвідки з метою визначення зони руйнувань та пошуку та евакуації мешканців будинку, гасіння пожежі, розбір завалів, пошук та деблокування постраждалих людей під ними.
На місті розгорнуто штаб з ліквідації НС, пункт надання невідкладної допомоги потерпілим.
Організовано взаємодію зі службами міста (Мелітополь міськгаз, Мелітопольські електромережі, Мелітопольський місьводоканал, підрозділи національної поліції та медичної служби).
Аварійними бригадами проведено відключення будинку від електро, газо, водопостачання, бригадою міськгазу проводиться обстеження будинку на наявність витоку газу.
Евакуаційною групою проводиться доставка мешканців аварійного під’їзду в тимчасовий пункт збору (дитячий садок «Казка»).
Організовано психологічну допомогу населенню силами сектора психологічного забезпечення ГУ ДСНС.
Мелітопольським міськвиконкомом організовано тимчасове розміщення евакуйованого населення та забезпечено його соціальний захист. Встановлено взаємодію зі службами міста Мелітопольгаз, Мелітопольські електромережі, Мелітопольський міськводоканал з питань відновлення мереж життєзабезпечення. Для розбору завалів та пошуку людей під ними додатково залучено спеціальну та інженерну техніку (автокрани, самоскиди) АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
У м. Мелітополь відбулось відпрацювання дій при загрозі виникнення надзвичайної ситуації в житловому будинку від вибуху газоповітряної суміші
22 травня відбулись командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області за темою: запобігання загрозі виникнення надзвичайної ситуації в житловому будинку від вибуху газоповітряної суміші.