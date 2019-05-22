У м. Запоріжжя на пожежі травмувався чоловік

21 травня о 06:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в провулку Ямський в Шевченківському районі міста.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горить дах житлового будинку з прибудовою на загальній площі 150 кв.м.
Під час пожежі травмувався 61-річний власник, якого каретою швидкої допомоги госпіталізували до п’ятої міської лікарні.
О 07:35 вогнеборці локалізували загорання, а о 07:43 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.
м. Мелітополь: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
22 травня о 00:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Рєпіна.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах та побутові речі на площі 20 кв.м.
О 01:04 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 01:34 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
21 травня о 04:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Чкалова в Комунарському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку та домашні речі на загальній площі 50 кв.м, а також пошкоджено бампер та фара автомобіля ВАЗ.
О 05:12 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 06:21 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.