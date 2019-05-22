За тактичним задумом, з невідомих причин сталася пожежа на території військової частини А3840. При посиленні вітру є вірогідність розповсюдження пожежі на сховища ракет та боєприпасів, розташованих поруч, з подальшою їх детонацією.
Виходячи з оцінки обстановки, до п’ятикілометрової зони можливого ураження потрапляють 33 856 мешканців міста, 3 хімічно-небезпечних об’єкти, 2 лікувальні заклади, 11 дошкільних та навчальних заклади.
Терміново скликано спільне засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС та евакуації стосовно організації робіт з ліквідації наслідків НС.
Для ліквідації пожежі на відкритій території військової частини першочергово направляються сили та засоби протипожежного формування військової частини А 3840 в кількості 2 одиниць техніки, протипожежний взвод у складі 16 чоловік, 2 АППМ-3 для підвозу води та черговий тягач.
Для надання допомоги протипожежному формуванню військової частини А 3840, з метою оперативного реагування на надзвичайну ситуацію та мінімізації її наслідків до місця розташування військової частини направлено сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів м. Мелітополь та аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення, яка базується в с. Семенівка в кількості 35 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.
Проводиться оповіщення та інформування населення, працює збірний пункт евакуації. Йде евакуація населення із зони можливого ураження, у тому числі осіб з інвалідністю. Організована робота приймального пункту евакуації та тимчасового розміщення населення.
Головним завданням учасників навчання є оцінка обстановки, прийняття вірних рішень на проведення попереджувальних запобіжних заходів щодо запобігання виникненню НС відповідно до часткової обстановки та виконання необхідних заходів у межах повноважень при організації виконання завдань за призначенням.
У Мелітопольському районі відбулись навчання при загрозі виникнення надзвичайної ситуації на території військової частини
За тактичним задумом, з невідомих причин сталася пожежа на території військової частини А3840. При посиленні вітру є вірогідність розповсюдження пожежі на сховища ракет та боєприпасів, розташованих поруч, з подальшою їх детонацією.