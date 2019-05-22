В рамках командно-штабних навчань оголошена навчальна тривога для особового складу ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Спеціальне повідомлення прозвучало о 12:00. За встановленим порядком, одразу після отримання такого повідомлення кожен рятувальник повинен терміново прибути до підрозділу та бути готовим до виконання спеціальних завдань. Як показала перевірка, особовий склад, виконуючи посадові інструкції, оперативно відреагував на отриманий сигнал і виконав норматив «концентрації сил та засобів у місці збору» згідно встановлених часових термінів. Також, увесь особовий склад доповів про готовність до дій із спеціальними індивідуальними засобами захисту та майном.
Під час даного заходу відпрацьовано схему оперативного оповіщення та збору рятувальників, перевірено їх екіпіровку та засоби індивідуального захисту.
Подібні перевірки, проводяться з метою постійного тренування особового складу та підготовки його до оперативного реагування на будь-які надзвичайні події чи ситуації під час їхнього перебування поза межами підрозділу.
Результати навчального збору показали, що особовий склад Головного Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій готовий до дій за призначенням і спроможний виконувати поставлені завдання.