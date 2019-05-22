В рамках командно-штабних навчань, в м. Бердянськ проходить відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної зі стихійним лихом

Згідно тактичного задуму, внаслідок дії південного вітру з поривами більш 40 м/с на Азовському морі виник шторм силою 7 балів. Створилася нагінна хвиля, яка подолала берегоукріплюючу споруду у південно-східній частині міста Бердянськ. В зоні підтоплення опинилися вулиці нижньої частини міста, де розташовані 120 будинків з населенням близько 380 людей та бази відпочинку “Хвиля” і клуб “Маяк”.
22 травня на території Запорізької області тривають командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області під керівництвом директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Сергія Парталяна.
За ввідною, виникла умовна надзвичайна ситуація, пов’язана з проходженням циклону та тривалої нагонної хвилі з Азовського моря.
Нагадаємо, що 11 листопада 2007 року стало справжнім випробуванням для жителів міста Бердянська. Внаслідок стихійного лиха, а саме підтоплення, опинилося майже 700 будинків з населенням близько 2500 чоловік. Місто залишилося без світла, тепла та питної води. З першого дня до останнього рятувальники спільно з комунальними службами надавали допомогу населенню.
Тому, в рамках командно-штабних навчань, 22 травня рятувальники відпрацювали дії у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної зі стихійним лихом, внаслідок несприятливих погодних умов.
Згідно тактичного задуму, внаслідок дії південного вітру з поривами більш 40 м/с на Азовському морі виник шторм силою 7 балів. Створилася нагінна хвиля, яка подолала берегоукріплюючу споруду у південно-східній частині міста Бердянськ. В зоні підтоплення опинилися вулиці нижньої частини міста, де розташовані 120 будинків з населенням близько 380 людей та бази відпочинку “Хвиля” і клуб “Маяк”. Загальна площа зони надзвичайної ситуації склала приблизно 40 га.
Рятувальники проводять аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, а саме: відкачка води з підтопленої території, забезпечення працездатності зливової каналізації, пересипання місць перетікання води до житлових будинків. Крім цього, обстежують зони підтоплення з метою виявлення постраждалих та їх евакуації до приймальних пунктів для тимчасового відселення з зони підтоплення.
Впроваджені евакуаційні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи для ліквідації медико-санітарних наслідків НС.
У зв’язку з ситуацією, що склалась відбулося засідання комісії ТЕБ та НС, на якій приймається рішення щодо мінімізації наслідків надзвичайної ситуації та оперативного порятунку людей.