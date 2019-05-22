Валерій Манько: “Запорізькі підприємства на 10 мільйонів збільшили відрахування екологічного податку”

З початку року підприємства Запорізького регіону сплатили 83,4 мільйона гривень екологічного податку. Порівняно з минулорічними показниками надходження збільшились майже на 10 мільйонів.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, із загальної суми до державного бюджету спрямовано 38 мільйонів, до місцевих скарбниць – 45,4 мільйона гривень екологічного податку. Середньомісячні відрахування зросли до 21 мільйона, що майже на 2,5 мільйона більше, ніж торік.
За чотири місяці найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 66 мільйонів, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 7 мільйонів, м. Запоріжжя – 6 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 997 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 934 тисячі, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 933 тисячі.
Усього в Запорізькому регіоні зареєстровано 2707 платників екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області