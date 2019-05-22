Вшанували пам’ять знаменитого запоріжця Петра Ваната

В Запорізькому дитячому Ботанічному саду пройшов урочистий захід «Посади дерево – вшануй пам’ять», присвячений видатному громадському діячу, народному депутату України VІІІ скликання, Президенту ЗОСПП «Потенціал», Почесному громадянину міста Запоріжжя та журналісту Петру Ванату.
Висадка дерев на честь знаменитих земляків стало доброю традицією, започаткованою директором Ботанічного саду Тетяною Єременко.
Вагомі та значні справи Петра Михайловича відмічені багатьма державними нагородами, і відтепер пам’ять про нього буде втілена в величній рослині – кипарисовику нутканському, найкрасивішому серед плакучих хвойних дерев, максимальна тривалість життя якого – 500-600 років. Саме це дерево – найкращий спосіб вшанування нашого земляка, справжнього патріота України, бо є символом могутності, цілеспрямованості та довголіття.
На церемонії була присутня вся родина Петра Ваната – його дружина Людмила Олександрівна, обоє сини с сім’ями. До речі, молодший син Максим напередодні їздив в місто Дубно (Польщя), де народився Петро Михайлович, та привіз з батьківщини батька рідну землю, яка тепер знаходиться під коренем кипарисовика.
Останні роки Петро Ванат – талановитий журналіст, член Запорізької обласної організації НСЖУ, написав книгу мемуарів – «Моя доля». На жаль вона побачила в світ вже після того, як її автор пішов з життя. Дружина Людмила Олександрівна у передмові написала: «Життя людини – це епоха. А епохи не вмирають і не зникають, а переходять у вічність». У вічність перейде й доброта і щирість Петра Михайловича, його добрі вчинки на благо народу України та своїх земляків.
Про це говорили всі присутні на урочистостях – віце-президенти ЗОСПП «Потенціалу» Валерій Крайній, народний депутат України, та Михайло Ткалич, заступник міського голови Валерій Еделев, депутат міськради Олександр Басов та інші. У заході також взяв участь колишній міський голова, єкс-голова Запорізької обладмістрации, народний депутат України Євген Карташов, дерево з його ім’ям також висаджено на центральній алеї Ботанічного саду. Доречі, Євген Григорович є Почесним ректором «Школи молодого журналіста» ЗОО НСЖУ.
Вшанували пам’ять знаменитого запоріжця Петра Ваната
В Запорізькому дитячому Ботанічному саду пройшов урочистий захід «Посади дерево – вшануй пам’ять», присвячений видатному громадському діячу, народному депутату України VІІІ скликання, Президенту ЗОСПП «Потенціал», Почесному громадянину міста Запоріжжя та журналісту Петру Ванату.