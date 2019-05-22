Зафіксоване несанкціоноване проникнення в архів редакції «Запорізька правда»

Газета «ПравдаЗП» – обласне видання ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективи КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
А допоки ми інформуватимемо своїх читачів про перебіг подій у редакції «Запорізької правди». Останні новини такі. У приміщенні редакції газети «Запорізька правда» сталося несанкціоноване проникнення невідомих у архів видання, де мають 75 років зберігатися особові справи колишніх працівників газети. Факт порушення працівники «Запорізької правди» виявили випадково, у четвер, 16 травня, коли хотіли зайти до архіву, щоб знайти необхідні документи для відповіді на запит Запорізького облуправління ПФУ України щодо одного із працівників «Запорізької правди» з минулого сторіччя. Замок на вхідних дверях було пошкоджено. Стоси особових справ, які зберігаються у архіві, були у безладі. Зникли побутові пристрої обігрівання, які тут зберігалися, і низка інших офісної техніки. За фактом виявленого порушення керівниця видання Наталя Зворигіна звернулася до правоохоронців.
Поліціянти, що прибули на виклик, склали відповідний протокол. На час проведення слідства двері до архіву були опечатані.
Редакція газети «Запорізька правда»