25 травня в Запоріжжі – День без поліетилену

В суботу, 25 травня, в Запоріжжі відбудеться фінал акції «Зелене місто Z»: День без поліетилену».
З 10.00 до 12.00 на майданчику біля ТРК «City Mall» (вул. Запорізька 1б) працюватиме агітаційний намет Громадської організації «Справжні дії». Запоріжці, які підтримали челендж #стоппакет у соціальних мережах, зможуть обміняти у волонтерів ГО свої пакети з пакетами на стильні торби, виготовлені з екологічних матеріалів.
Зібрані пакети будуть вивезені та передані на одне з запорізьких підприємств для вторинної переробки.
Мета акції та інформаційної кампанії – привернути увагу до проблеми надмірного використання поліетиленових пакетів, які в усьому світі визнані шкідливими й небезпечним для людей і довкілля.
Громадська організація «Справжні дії» запрошує представників ЗМІ!
Телефон відділу PR
ГО «Справжні дії»: 096-693-69-08