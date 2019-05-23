Метінвест виділив понад 5 млн гривень на стипендії запорізьким студентам

Спільна профорієнтація, понад 5 мільйонів гривень на стипендії та комплексна модернізація освітнього процесу – це результат підписання 23 травня 2019 року Меморандуму про співпрацю між Групою Метінвест та Національним університетом «Запорізька політехніка» і Запорізьким національним університетом. Угода закріпила спільне прагнення соціально відповідального бізнесу та закладів вищої професійної освіти вдосконалювати рівень підготовки майбутніх промисловців.
Меморандум покликаний створити сприятливі умови для реформування освітньої системи з підготовки кваліфікованих фахівців технічних спеціальностей з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці України. Його мета – покращення якості профільної освіти через модернізацію матеріально-технічної бази освітніх закладів, актуалізацію навчальних планів та створення комфортних умов для освітнього процесу, мотивацію талановитих та амбітних студентів, націлених на реалізацію власного потенціалу у промисловій галузі.
«Нова стипендіальна програма для понад 400 студентів, підтримка модернізації навчальних класів та лабораторій, спільна профорієнтаційна робота для популяризації металургійних професій – основні напрямки співпраці відповідального бізнесу – компанії Метінвест із запорізькими вишами. Ми не просто роботодавці – ми готові бути партнерами та беремо на себе додаткові зобов’язання у надважливому процесі створення сучасної професійної освіти в Україні», – наголосив Генеральний директор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма.
Зокрема, меморандум передбачає взаємодію компанії та вишів у проведенні курсів із підготовки ЗНО, курсів зі STEM-освіти школярів, стажування студентів та викладачів на базі підприємств.
Відтепер найкращі студенти Запорізької політехніки та ЗНУ, які навчаються на 1-5 курсах профільних спеціальностей, на конкурсній основі можуть претендувати на стипендії Метінвесту. Загальна сума соціальних інвестицій компанії становитиме понад 5,3 млн грн.
Нагадаємо, щороку в рамках програми партнерства з навчальними закладами запорізькі підприємства Метінвесту приймають на роботу близько 200 молодих спеціалістів.
Довідка:
ПАТ «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон із вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники побутової техніки.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»