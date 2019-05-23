У м. Запоріжжя відбулось спеціальне об’єктове тренування на філії «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»

23 травня на території Запорізької області тривають командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Запорізької області під керівництвом директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Сергія Парталяна.
В рамках навчань відпрацьовуються практичні заходи на суб’єктах господарювання. Так, спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту пройшли на Дніпровській ГЕС і включали 4 етапи: оповіщення та збір, евакуація та рятування персоналу в разі пожежі, локалізація та гасіння умовної пожежі, практична робота з вогнегасником.
Згідно тактичного задуму, внаслідок короткого замикання обмотки трансформатора та розгерметизації бака загорівся блочний трансформатор ГТ-2. Виникла загроза викиду масла та розповсюдження вогню на сусідній трансформатор.
Першими до місця прибули розрахунки добровільних пожежних дружин підприємства та почали гасіння первинними засобами пожежогасіння.
За задумом на місці виникнення умовної пожежі знаходився постраждалий з термічними опіками. До місця пригоди прибув другий розрахунок добровільної пожежної дружини для евакуації постраждалого і передачі його лікарям.
Відбулась технічна відмова автоматичного пожежогасіння. До місця пригоди прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які локалізували та ліквідували умовну пожежу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області