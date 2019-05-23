У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу в гаражі

23 травня о 01:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Степова в с. Камянське Василівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить перекриття гаражу та автомобіль «Opel Vectra», скутер «Honda Dio» в ньому на загальній площі 20 кв.м.
О 01:58 вогнеборці локалізували загорання, а о 02:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу у господарчій споруді
23 травня о 01:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Магістральній в Шевченківському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дерев’яна споруда та древесні відходи на загальній площі 165 кв.м.
О 02:00 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 02:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 8 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу.
Запорізький район: піротехніки ДСНС за добу знешкодили 29 одиниць ВНП часів минулих війн
22 травня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено: мінометні міни калібру 82 мм – 7 одиниць, мінометні міни калібру 51 мм – 14 одиниць, гранати Ф-1 – 8 одиниць часів минулих війн. Зазначені вибухонебезпечні предмети було виявлено поблизу с. Новоолександрівка в лісосмузі Запорізького району.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти.