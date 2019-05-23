Запорізький бізнес збільшив сплату ПДВ на 45 мільйонів гривень

Запорізькі суб’єкти господарювання за перші чотири місяці року сплатили до держбюджету 1 мільярд 41 мільйон гривень податку на додану вартість (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, рівень надходжень січня-квітня минулого року перевищено на 45,4 мільйона або на 4,6 відсотка.
Близько 61 відсотка від загальної суми забезпечили платники м. Запоріжжя – 634 мільйони, це на 81 мільйон більше, ніж торік. Підприємства та підприємці м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямували до державної казни більш ніж 77 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 70 мільйонів, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського – 66,7 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 44,7 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського – 33 мільйони, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 32 мільйони, Василівського і Михайлівського – 31,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського – 26 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 25,7 мільйона.
Усього в Запорізькому регіоні станом на початок травня на податковому обліку перебувало 9925 платників податку на додану вартість, у тому числі 8998 суб’єктів господарювання-юридичних та 927 СПД-фізичних осіб. Порівняно з минулим роком кількість компаній та підприємців, які сплачують ПДВ, збільшилась на 95.
Головне управління ДФС у Запорізькій області