На Запоріжжі за ухилення від сплати податків у великих розмірах розпочато 21 кримінальне провадження

З початку року в сфері економіки Запорізького регіону співробітники податкової міліції викрили 42 злочини, 28 з яких належать до категорії тяжких. За фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах розпочато 21 кримінальне провадження.
За результатами розслідування сім справ з обвинувальним актом направлено до суду, ще два матеріали – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків на суму 7,8 мільйона гривень.
Серед резонансних справ – ліквідація міжрегіонального “конвертаційного центру”. Оперативники встановили, що упродовж 2018-2019 років його організатори проконвертували понад 320 мільйонів гривень. За результатами відпрацювання контрагентів “конвертаційних центрів” та фіктивних суб’єктів господарювання до бюджету стягнуто 8,8 мільйона.
У сфері державних закупівель співробітники оперативних підрозділів викрили чотири злочини, один з яких – за фактом ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах. Після проведених перевірок до бюджету повернено 1,5 мільйона.
У митній сфері в рамках операції “Рубіж” співробітниками оперативних підрозділів виявлено сім порушень, у тому числі три випадки несплати податків у великих розмірах. За результатами проведених заходів до державної казни додатково спрямовано 6,1 мільйона гривень митних платежів.
У рамках операції “Акциз” із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на суму 26,5 мільйона. Згідно із судовими рішеннями конфісковано продукції загальною вартістю 2,2 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області