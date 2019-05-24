У Запорізькій області рятувальники ліквідували наслідки ДТП

23 травня о 23:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Володимирівка Приазовського району сталась дорожньо-транспортна пригода.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вантажний автомобіль «DAF» з’їхав у кювет та перевернувся. Автомобіль перевозив полуницю загальною вагою 5 т. Рятувальники за допомогою тросів перевернули вантажівку та відбуксували його на проїжджу частину.
Постраждалих в результаті події немає.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.
Запорізька область: піротехніки ДСНС за добу знешкодили 27 одиниць ВНП часів минулих війн
23 травня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено артснаряд калібру 76 мм. – 7 одиниць, артснаряд калібру 45 мм. – 9 одиниць, мінометна міна калібру 50 мм. – 11 одиниць часів війн, які було виявлено 22.05.19р. за с. Мала Білозерка Василівського району.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.