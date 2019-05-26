У м. Запоріжжя під час пожежі вогнеборці врятували 2 людей, ще 6 евакуювали

25 травня о 12:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому будинку по вул. Північнокільцева Комунарського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на третьому поверсі житлового будинку в однокімнатній квартирі горять домашні речі та меблі на загальній площі 30 кв.м.
Бійці ДСНС за допомогою висувної драбини та автодрабини врятували з третього поверху 45-річного чоловіка, з четвертого поверху – 53-річну жінку. По сходовій клітині на свіже повітря вогнеборці вивели 6 жителів будинку. Після огляду людей лікарями швидкої медичної допомоги врятовані та евакуйовані від госпіталізації відмовились.
Через сильну задимленість рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. О 12:32 вогнеборці локалізували пожежу, а о 13:25 – повністю ліквідували
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І) та високу і надзвичайну пожежну небезпеку
26 травня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікуються грози, вдень місцями град, шквал 15-20 м/с. Вночі та вранці 26 травня у місті Запоріжжя очікується туман при видимості 100-500 м. (І рівень небезпечності, жовтий).
26–28 травня в окремих районах Запорізької області очікується висока (4-й клас) та надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Прогноз погоди на 26 травня 2019 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, часом дощі, грози, вночі та вранці місцями туман, вдень місцями шквал, град, вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 13-18°, вдень 18-23°.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза, вночі та вранці туман, вдень шквал, град, вітер південно-східний 7-12 м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря вночі 13-15°, вдень 19-21°.
Прогноз погоди на 27 – 28 травня 2019 року
27.05.19 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 м/с, температура повітря вночі 13-18°, вдень 23-28°.
28.05.19 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 15-20°, вдень 25-30°.