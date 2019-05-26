25 травня у 9-му полку оперативного призначення НГУ 33 гвардійці весняного призову разом з військовослужбовцями за контрактом, серед яких були і жінки склали Військову Присягу на вірність українському народові.
Під час урочистостей на плацу частини лунали слова привітання та побажання гвардійцям від командира частини підполковника Андрія Бєляєва, батьків, капелана та ветерана військової частини 3029 НГУ.
У клубі 9-го полку оперативного призначення НГУ для батьків та близьких хлопців та дівчат, які щойно склали Військову Присягу, відбувся святковий концерт у виконанні музичного гурту «3029». Музиканти-гвардійці, які займаються музикою, складають та співають пісні у вільний від військової служби час, заспівали гостям ліричні, українські пісні.
«…Я хвилювалась за свою доньку мабуть не менше ніж вона хвилювалась за себе. Хай щастить усім захисниками України і вони завжди будуть сильними і здоровими» – поділилась мати жінки-військовослужбовця.
Після концерту перед батьками виступив командир військової частини 3029 НГУ підполковник Андрій Бєляєв представивши своїх заступників з різних напрямків, а також поспілкувався з родичами та відповів їм на запитання щодо проходження військової служби.
Військова Присяга на вірність українському народові
25 травня у 9-му полку оперативного призначення НГУ 33 гвардійці весняного призову разом з військовослужбовцями за контрактом, серед яких були і жінки склали Військову Присягу на вірність українському народові.