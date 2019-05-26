Запорізька область: підсумки командно-штабних навчань

24 травня в Запорізькій обласній державній адміністрації відбулося підбиття підсумків командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, які проходили три дні. Засідання пройшло під головуванням заступника голови ЗОДА Андрія Антонова.
Участь у засіданні взяли керівник навчань – директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Сергій Парталян, представники ДСНС, члени постійної обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, керівний склад Головного управління ДСНС області та підпорядкованих підрозділів, голови райдержадміністрацій та міст обласного підпорядкування, а також начальники служб цивільного захисту області.
В ході навчань перевірялися дії керівного складу та служб оперативного реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період. Керівництво навчань оцінювало стан готовності органів управління та сил цивільного захисту області до дій за призначенням під час різкого погіршення погодних умов, аварій на найбільш потенційно-небезпечних підприємствах та об’єктах життєзабезпечення області.
«Проведення таких командно-штабних навчань є дуже актуальним та вкрай потрібним. Вони показують взаємодію між органами управління та силами цивільного захисту, а також готовність до виконання завдань за призначенням, спрямованих на захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру», – зазначив Андрій Антонов.
Директор Департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Парталян доповів про підсумки командно-штабних навчань, які проводилися на території Запорізької області.
«Керівний склад та працівники органів управління та сил цивільного захисту обласного і районних рівнів отримали практичні навички щодо організації та управління структурами під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період. Я впевнений, що недоліки, які виявлені у ході навчань будуть проаналізовані та усунені», – зазначив Сергій Агопович.
Загальний підсумок проведення командно-штабних навчань буде оформлений відповідним протоколом та доведений до Голови ДСНС України.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області