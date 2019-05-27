ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ: РОЛЬ ЖІНКИ ТА ЇЇ МОЖЛИВОСТІ

Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» націлює місцеву владу комплексно вирішувати проблеми жінок. Інтерактивне обговорення цієї надзвичайно важливої теми в Долинській ОТГ, яку ініціював Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє», спонукало жіноцтво ще до більш активної участі в житті територіальної громади.
Жінки-депутатки, представниці місцевого самоуправління, активістки були єдині в тому, що сьогодні саме вони мають змінити ставлення до вирішення багатьох питань на місцевому рівні. Особливо це стосується створення безпечних умов життя для жінок вразливих категорій, хто через конфлікт на Сході України був змушений шукати притулок у іншому краї. Долинська територіальна громада одна з тих, де зігріли не одну родину з Донеччини та Луганщини.
Військовий конфлікт посилив економічну, психологічну кризу в регіоні, що заглибило болючі питання гендерного права в суспільстві. Дискримінація за статтю, етнічною приналежністю, інвалідністю, гендерно зумовлене насильство та інші чинники нерідко породжують у жінок почуття неспроможності та безвихідності зі складної життєвої ситуації. Аби захистити жінок і дівчат, необхідно долучатись до роботи яка визначена державної стратегії та Національним планом дій.
Керівниця проекту «Активізація громадськості та влади для локалізації 1325», очільниця фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова зазначила, що реалізація Проекту «Рівність заради безпеки» за підтримки Українського жіночого фонду дасть можливість і жінкам-депутаткам, і місцевій владі звернути увагу на дотримання гендерного паритету та створення регіональної політики на принципах гендерної рівності з урахуванням усіх потреб жінок і чоловіків, хлопців і дівчат. Для цього необхідно на місцевому рівні розробити програму дій, щоб запобігти гендерно обумовленому та сексуальному насильству, сприяти збільшенню кількості жінок на всіх рівнях інституцій, де приймаються рішення, допомогти жінкам і дівчатам в подоланні наслідків гендерно обумовленого насильства та впроваджувати програми відновлення.
Дискутуючи з актуальних питань, жінки-депутатки та активістки Долинської територіальної громади відзначили, що в їхній ОТГ є комплексна програма оздоровлення, гендерного паритету та протидії насильству, програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (на сьогодні таких залишилось 17 сімей), та учасників АТО (а їх в громаді 76 осіб). У кадровій політиці більшість складають жінки.
Щодо проблем, які хвилюють місцевих жінок, – сімейне насильство, факти якого гальмуються неоперативними діями поліції. Через брак кадрів поліціанти не можуть вчасно відреагувати на сімейні конфлікти, які нерідко вирішуються самим же подружжям. Конфлікти в сім’ях найчастіше спричиняються зловживанням алкоголю. 2018 року одну дитину вилучено від неблагонадійних батьків за жорстоке поводження з дитиною.
Жінки відзначили, що такі зустрічі важливі, бо завдяки заходу дізналися більше про Резолюцію Ради Безпеки 1325 «Жінки, мир, безпека», Національний план дій, обласний План дій. Вони висловили зацікавленість щодо розробки пропозицій по локалізації Резолюції 1325 у своїй громаді.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
http://www.ednist-fond.com.ua/2019/05/26/meeting_dolynska_community/
Більше фото – на Facebook-сторінці фонду «Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»/Unity for the Future»
https://www.facebook.com/ZaporizhzhiaCharitableFoundationYednistZaMaibutne/
Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42 (Viber),
e-mail: zbf.ednist@gmail.com
Захід був проведений в рамках проекту «Активізація громадськості та влади для локалізації 1325», що реалізовується за підтримки Проекту «Рівність заради безпеки» за підтримки Українського жіночого фонду