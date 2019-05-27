Що таке сексізм?

Для тих хто ніколи не чув цього терміну-нагадаємо що це упередження чи дискримінація людей через їхню стать тобто гендер. Хоча сексизм може торкнутися всіх, переважно це явище дискримінує жінок і дівчат.
Хоча сексизм як негативне суспільне явище найчастіше торкається кожного у побутовому спілкуванні і є наслідком низької культури і несмаку, які не завжди може контролювати закон. А ось його прояви у рекламі та медіа немовби можуть успішно контролюватися суспільством.
Саме про це говорили на дуже цікавому заході –«Медіа-кав’ярня- сексизм у рекламі та медіа», влаштованому у запорізькому кафе «Еклер» у за участі Богдани Стельмах – координаторки Волинського прес-клубу, керівниці проекту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», та Ольги Полякової – засновниці Громадського руху «Gender Stream» і курсів самооборони для жінок «Бийся як дівчина» (Дніпро).
У обговоренні взяли участь представники запорізьких медіа. За неформальною розмовою учасники дізналися який саме сексистський контент використовує, запорізькі бізнес та медіа, почули живі історії боротьби із сексистською рекламою. На представленій фотовиставці побачили на власні очі зразки такої реклами зафіксованої у Запоріжжі.А також дізналися, як розпізнавати сексизм, і які механізми його усунення з інформаційного простору.
Зауважимо, що розпізнати прояв сексизму в рекламі досить нескладно. Сексизм по перше це несмак, такий що принижує людську гідність через її стать. Наприклад зображення у рекламі оголеного жіночого тіла, чи його частин якщо потреби в цьому зовсім немає.
Якщо ви стикаєтесь з проявами сексизма у рекламі,і вона принижує вас як людину, то маєте право подати скаргу у індустріальний гендерного комітету з реклами. Скарга подається у письмовому вигляді. Необхідна форма та пояснення як її заповнити є на сайті комітету http://uam.in.ua/. Додатково можно звернутися можна звернутися в Державну службу захисту споживачів.
Олександр Максимов