Власники та орендарі запорізьких земель сплатили до бюджетів громад 338 мільйонів

Від оподаткування земельних ділянок з початку року місцеві бюджети Запорізької області отримали 338 мільйонів гривень плати за землю, що майже на 17 мільйонів більше, ніж за чотири місяці попереднього року.
Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько повідомив, що лише у квітні від плати за землю до скарбниць громад надійшло майже 85 мільйонів гривень. Порівняно з минулорічними відрахування збільшилися на 2,4 мільйона.
Усього з початку року землекористувачі-юридичні особи спрямували до бюджетів 304 мільйони гривень, фізичні особи сплатили 34 мільйони.
Найбільші надходження отримала казна м. Запоріжжя – 133,4 мільйона. 44,5 мільйона перерахували до бюджету платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів, 30,5 мільйона – м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів, 26,4 мільйона – м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів. Власники та орендарі землі Пологівського, Більмацького та Розівського районів забезпечили 20,7 мільйона, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського – 17,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського – 17,5 мільйона, Якимівського і Приазовського – 17 мільйонів, Василівського і Михайлівського – 16,7 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 14 мільйонів.
Валерій Манько також зауважив, що плата за землю стовідсотково надходить до місцевих бюджетів, у тому числі, об’єднаних територіальних громад. За чотири місяці цього року доля орендної плати та земельного податку у місцевих скарбницях склала майже 12 відсотків.
Усього в Запорізькому регіоні налічується 8966 землекористувачів-юридичних осіб та 287,5 тисячі фізичних осіб.
Головне управління ДФС у Запорізькій області