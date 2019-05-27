«Запоріжсталь» профінансував реабілітаційно-оздоровчий відпочинок вихованців «Інваспорту»

Юні плавці запорізького регіонального центру «Інваспорт» оздоровились і підготувалися до змагань на тренувальній базі в м. Сіде, Туреччина.
Десять вихованців відділення плавання запорізького центру «Інваспорт», віком від 9 до 14 років, тренувалися на базі олімпійського басейну, на відкритій воді і в спортивних залах. На організацію відпочинку юних плавців комбінат «Запоріжсталь» направив понад 130 тисяч гривень.
«Новий спортивний сезон для наших вихованців розпочинається з тренувальних зборів – для них це можливість не лише підготуватися до змагань, але в першу чергу оздоровитися та відпочити. Завдяки підтримці «Запоріжсталі» наші юні спортсмени з кожним роком покращують свої показники та успішно виступають на змаганнях», – прокоментувала начальник навчально-спортивного відділу Запорізького регіонального центру «Інваспорт», тренер з плавання Ірина Павельєва.
Нагадаємо, «Запоріжсталь» надає системну підтримку регіональному центру «Інваспорт» з 2015 року. Підприємство щорічно фінансує відпочинок і оздоровлення юних спортсменів, їхні підготовку та участь у змаганнях.
Довідка:
ПАТ «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г / к рулон, г / к лист, х / к лист, х / к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники побутової техніки.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»