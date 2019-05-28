Весело і гучно відсвяткувала свій 214-й день народження Кирилівка. Для участі у III Всеукраїнському фестивалі «Кирилівка Fest», яким традиційно відзначають дату, прибули 355 творчих колективів та індивідуальних виконавців з усіх регіонів нашої країни. Фестиваль відкрили їх урочистою ходою на чолі оркестр Мелітопольського училища культури, що пройшла від Будинку культури №1 по вулиці Центральній до великої сцени на Центральній площі Кирилівки. Тут відбувся святковий концерт. Свято відзначили врученням нагород, відкриттям фонтану, піснями танцями вогняним шоу та феєрверком.