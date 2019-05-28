Флешмоб юних музикантів

Флешмоб юних музикантів

На сходах Запорізької обласної філармонії ім. Глінки відбувся флешмоб «Зіграймо разом».
В акції взяли участь понад 120 юних скрипалів та віолончелістів з 12 шкіл мистецтв,
Юні музиканти виконали уривок з «Оди до радості» Бетховена.

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