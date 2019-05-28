Флешмоб юних музикантів 28.05.2019 На сходах Запорізької обласної філармонії ім. Глінки відбувся флешмоб «Зіграймо разом». В акції взяли участь понад 120 юних скрипалів та віолончелістів з 12 шкіл мистецтв, Юні музиканти виконали уривок з «Оди до радості» Бетховена. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Суспільство