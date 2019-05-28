Музичних гурманів потішили розмаїттям стилів, жанрів та інструментів

У Запорізькій обласній філармонії уміють приємно здивувати своїх щанувальників і роблять це дуже фахово. Тож нинішній аншлаговий гала-концерт творчих колективів, яким музиканти поставили потужний знак оклику на завершення 79-го концертного сезону, став підтвердженням цієї доброї традиції. 24 травня Запорізька обласна філармонія частувала численну публіку ексклюзивними музичними новинками та найяскравішими хітами нинішнього концертного сезону.
Улюблені запоріжцями колективи та солісти – академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь; ансамбль бандуристів «Божена», художній керівник – заслужена артистка України Ольга Беженарь; диксиленд артистів академічного симфонічного оркестру, керівник – Дмитро Мітнік; інструментальний ансамбль; Юлія Якса (сопрано), Вікторія Шестакова (сопрано), Тетяна Лаврик (сопрано), Поліна Гонтарь (сопрано), Микола Квєтков (тенор), Герман Романченко (тенор), Ярослав Ніколаєв (саксофон), Володимир Галіченко (скрипка), партія фортепіано – Лариса Гнєдиш, Іоланта Дамаскіна та Світлана Зеленська захопили публіку і занурили у вирій насолоди. У їх виконанні прозвучали упізнавані інструментальні та вокальні твори митців різних епох, пісні популярних європейських і вітчизняних виконавців, запальні джазові композиції. Яскрава інтерпретація відомих композицій у філармонійному виконанні, поєднання класичного вокалу, народної хореографії та сучасного музичного шоу стали дорогоцінним подарунком публіці від запорізьких музикантів перед розставанням на літні канікули.
Здавалося б, які ще унікальні зустрічі своїм фанам могла б подарувати наша філармонія, адже з усіма музичними дивами, які існують у світі, завдяки їй місцева публіка уже знайома. Втім, як сказав Шекспір у «Гамлеті»: «…є багато на світі, друг Гораціо, що й не снилося нашим мудрецям».
Відшукувати перлини музичної виконавської майстерності, ексклюзивні твори, унікальні інструменти і дарувати естетичну насолоду запоріжцям, приємно дивуючи, розвивати їх музичний смак та інтелект – з цим шляхетним завданням успішно справляються творчі керівники філармонії, щоразу додаючи у букет знаних і шанованих виконавців концертних програм прекрасні музичні родзинки з числа дебютантів. Нині у цій номінації запорізьку публіку потішили лауреати міжнародного конкурсу в Болгарії молоді талановиті музиканти Дар’я Ангеловська (арфа) й Олександра Зворигіна (гобой). У виконанні їх дуету прозвучала музика Баха. До слова, рідкісна вдача для запорізької публіки – зустріч з арфою відбулася завдяки ініціативі генеральної директорки Запорізької обласної філармонії Ірини Конарєвої. Саме вона наполягла і змогла відшукати необхідний ресурс, щоб цей унікальний інструмент, який був несправедливо забутий і за довгі роки забуття втратив власні концертні принади, пройшов складну реставрацію у майстерні в столиці і повернувся до запоріжців у всій своїй красі. Символічно, що відповідальну місію – відродити колишню славу арфи у нашому обласному центрі – Ірина Едуардівна довірила саме запоріжанкам. Обидві виконавиці – Дар’я і Олександра – родом із Запоріжжя. Обидві свого часу закінчили Запорізьке музичне училище, а нині удосконалюють свій фах у академії музики ім. Глієра (Київ). Дівчата багато концертують у столиці й інших містах України, а віднедавна – і за кордоном. Їх дует привертає увагу як пересічних шанувальників музики, так і фахівців саме оригінальним поєднанням двох унікальних музичних інструментів, кожний з яких серед професіоналів вважається інструментом найвищої складності для опанування і використання у концертній діяльності. Тож виступ дуету на сцені запорізької філармонії став справжнім дарунком нашій публіці.
Розповідь про закриття у Запорізькій філармонії 79-го концертного сезону була б не повною, якби ж то ми забули згадати прекрасних ведучих програми – Юлію Дар׳їну та Юлія Гаврилова. Молоді талановиті артисти вишукано подали кожний концертний виступ, задовольнивши власними анотаціями найвибагливіші запити поціновувачів музичного мистецтва. Саме вони створили неповторну атмосферу творчої наснаги і натхнення для виконавців і справжньої естетичної насолоди для публіки. Завершуючи зустріч, вони наголосили, що розставання буде недовгим і проходитиме у передчутті нової визначної події. Адже попереду запоріжців чекає новий – ювілейний 80-ий концертний сезон!
Валерія Юстинюк