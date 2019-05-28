Увічнили пам’ять Борців за волю України 28.05.2019 Відкриття відновленого монументу “Борцям за волю України” пройшло у Запоріжжі на острові Хортиця до Дня Героїв, що святкують в Україні 23 травня. На заході зібрались сім’ї загиблих у зоні АТО військових, військові, активісти та небайдужі громадяни. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Суспільство