Увічнили пам’ять Борців за волю України

Увічнили пам’ять Борців за волю України

Відкриття відновленого монументу “Борцям за волю України” пройшло у Запоріжжі на острові Хортиця до Дня Героїв, що святкують в Україні 23 травня. На заході зібрались сім’ї загиблих у зоні АТО військових, військові, активісти та небайдужі громадяни.

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