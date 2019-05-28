В Запоріжжі вперше відбувся День без поліетилену: акцію підтримали сотні запоріжців та місцеві магазини

У суботу, 25 травня, у Запоріжжі відбулася масштабна акція «Зелене місто Z: День без поліетилену», ініційована Громадською організацією «Справжні дії». До заходу долучилися мешканці міста, місцеві активісти і деякі торговельні мережі.
Мета акції – привернути увагу до проблеми надмірного використання поліетиленових пакетів, які в усьому світі визнані шкідливими й небезпечним для людей і довкілля.
На майданчику, поряд із ТРК «City Mall», працював агітаційних намет ГО «Справжні дії», в якому запоріжці могли обміняти свої «пакети з пакетами» на зручні і гарні сумки, виготовлені з екологічно чистих матеріалів.
Сотні свідомих і небайдужих до екології жителів Запоріжжя прийшли на акцію. Протягом двох годин волонтери зібрали понад 110 кг поліетилену, який згодом передали на підприємство «Запоріжжявторресурси», яке займається сортуванням вторинної сировини для подальшої переробки.
«Наша організація виступає категорично проти використання поліетилену. До розв’язання проблеми підійшли комплексно, організували інформаційну кампанію, зареєстрували е-звернення до Кабінету міністрів про заборону продажу та використання поліетиленових пакетів у комерційних цілях. Поки триває збір підписів, ми влаштували акцію, аби хоча б на один день Запоріжжя відмовилося від шкідливого поліетилену. Нас підтримало дуже багато містян, також деякі торгівельні мережі вилучили з продажу поліетилен на один день», – повідомила голова ГО «Справжні дії» Валерія Салтан.
В рамках інформаційної кампанії по забороні надмірного використання пластикових пакетів, ГО «Справжні дії» запустила у соціальних мережах челендж #стоппакет. Запоріжці активно ділилися фотографіями своїх «пакетів з пакетами» та власним досвідом боротьби із засиллям пластику та поліетиленових пакетів на сторінці організації у Facebook та Instagram.
Докладніше про челендж #стоппакет читайте тут.
Захід у якості волонтерів активно підтримали молоді запоріжці.
«Про дану ініціативу мені розповіли знайомі, і мене одразу вона цікавила. Я народилася у Запоріжжі, та наразі тут не мешкаю. Я навчаюся у Литві в Американському університеті. Та мені не байдужа доля рідного міста. Зараз у мене канікули, і коли приїжджаєш додому, жахаєшся від місцевої екології. На превеликий жаль, багато з нас ставиться до природи, як споживач. Це треба докорінно змінювати. Своєю волонтерською допомогою у таких ініціативах я хочу це змінити»,- повідомила Марія, волонтер.
Майже всі містяни поприходили на акцію сім’ями, з дітьми. Запоріжці наголошують, що діти змалечку мають бути залучені до гарних справ і брати з дорослих приклад.
«Екологія – це майбутнє наших дітей. Ми маємо бути зацікавлені в тому, аби вони жили в комфортних умовах. Треба берегти природу: рослини і тварин, адже поступово зникають цілі види. Це відбувається через шкоду, яку їм завдає людина»,- розповіли Влад, Олена та маленька Олівія.
Зустріли на Дні без поліетилену ми й відомого режисера, соціального підприємця Юрія Мате. «Шкода, яку поліетилен завдає довкіллю, страшенна. З позитивом та повагою ставлюся до таких заходів», – зазначив він.
Долучилися до акції також деякі запорізькі супермаркети та торговельні мережі.
ТРК «Сity Mall» надав майданчик для проведення фіналу акції та допомогу у вирішенні організаційних питань.
У гіпермаркеті «Ашан» в рамках Дня без поліетилену у відділах «овочі-фрукти», «товари на вагу» та «хлібобулочні вироби» одноразові рукавички замінили на щипці та лопатки, а пакети-маєчки – на паперові з вторинної сировини. Також всередині гіпермаркету були розміщені інформаційні афіші для покупців, а тим, хто відмовився від поліетиленових пакетів на користь довкілля, видавали смачні яблука.
«Покупці дуже гарно сприйняли таку ініціативу, це мотивує», – розказала пані Інна Ехсан, заступниця директора гіпермаркету «Ашан Запоріжжя».
В магазинах мережі «АТБ-маркет» 25 травня кожному покупцю при здійсненні покупок продавці рекомендували придбати замість поліетиленового пакету екосумку.
Проте, зазначають організатори, інші запорізькі супермаркети пропозицію підтримати захід та бодай на один день обмежити використання у комерційних цілях пластикових пакетів проігнорували. Зокрема йдеться про наступні мережі та маркети: «Метро», «Епіцентр», «Нова лінія», «Сільпо», «Апельмон», «Брусничка», «Економ плюс» та «Варус».
Громадська організація «Справжні дії» висловлює слова подяки всім містянам, які свідомо ставляться до питань екології та збереження довкілля. А також вдячна власникам та керівництву торговельних мереж, які долучилися до акції та підтримали проект «Зелене місто Z: День без поліетилену». Зокрема, директору ТРК «City Mall» Вардуі Батраковій, заступнику директора «Ашан Запоріжжя» Інні Ехсан та мережі «АТБ-маркет».
Організатори акції сподіваються, що ця та інші тематичні акції привернуть увагу до проблеми надмірного використання пластикових пакетів не лише запоріжців, але й місцевої влади. Адже питання екології – вкрай актуальне і для Запоріжжя, і для всієї країни.
В Запоріжжі вперше відбувся День без поліетилену: акцію підтримали сотні запоріжців та місцеві магазини
У суботу, 25 травня, у Запоріжжі відбулася масштабна акція «Зелене місто Z: День без поліетилену», ініційована Громадською організацією «Справжні дії». До заходу долучилися мешканці міста, місцеві активісти і деякі торговельні мережі.