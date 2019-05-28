У с. Федорівка Пологівського району вшанували пам’ять воїнів селянської армії Нестора Махна, які у грудні 1920 року на цій землі розпочали переможну Азовську операцію та розгромили переважаючі сили більшовиків. За радянських часів про ті події не знали навіть наближені до влади історики, а місцеві старожили пошепки переповідали про бій у селі.
Правда про мужність та звитягу народного війська стала відома у наші дні завдяки монографіям Володимира Чопа та Ігоря Лимана «Азовська операція Нестора Махна» і «Махновські повстанці Північного Приазов’я 1918-1921 років», які побачили світ за сприяння обласної влади. Вшанувати героїв прийшли представники влади, краєзнавці, учні та студенти, ветерани Антитерористичної операції.
Меморіальну дошку встановили на будинку колишньої земської школи ім. М.Корфа. Нині у цьому приміщенні навчаються учні сільськгосподарського вищого професійного училища.
Пам’ять героїв вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів, а молодіжні колективи району провели патріотичний флешмоб та заспівали народних пісень про подвиг селянської армії.